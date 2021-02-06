عبدالله بن زايد يؤكد التزام الإمارات بالعمل مع إدارة بايدن لخفض التوترات الإقليمية

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التزام الإمارات بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد وترسيخ أطر التعاون تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الشيخ عبد الله بن زايد من روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران اليوم السبت، حيث بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة و عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات و الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تلقى مؤخرا اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات الإماراتية - الأمريكية والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.