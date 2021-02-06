هروب نمرين من فصيلة نادرة ومقتل أحدهما أثناء المطاردة بإندونيسيا

هرب نمران من فصيلة مهددة بالانقراض، اليوم السبت، من حديقة حيوان في إندونيسيا، وهو ما أسفر عن قتل أحدهما على يد السلطات أثناء مطاردتهما بينما مازال النمر الآخر طليقا.

وقال رئيس الهيئة المحلية للحفاظ على الحياة البرية ساداتا نور، حسب ما نقلته شبكة "تشانال نيوز آسيا" الآسيوية، إن النمرين قتلا أحد حراس الحديقة يبلغ عمره 47 عاما أثناء هروبهما من حديقة حيوان "سينكا" في جزيرة بورنيو في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وأوضح المسؤول الإندونيسي أن النمرين تمكنا من الهروب بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ عدة أيام في انزلاق أرضي بالحديقة، ما أدى إلى فتح نفقا في قفصهما تمكنا من الهروب عبره.

وأشار نور إلى أن السلطات عثرت أيضا على طاووس ونعامة وقرد ميتين بالقرب من قفص النمر، بينما ظهر على جسد حارس الحديقة خدوش وجروح عضّ في مناطق متفرقة.

وأكد نور أن الشرطة ومسؤولي الحفاظ على الحياة البرية تم استدعائهم فورا لبدء مطاردة النمرين، كما تم إغلاق المناطق السياحية القريبة وإخلاء الشوارع أثناء عمليات البحث.

ولفت المسؤول الإندونيسي إلى أن السلطات حاولت استخدام المسدسات الصاعقة لكنها لم تُظهر مفعولا، لذلك تم تغيير الأوامر بإطلاق النار الحي على النمور بمجرد رؤيتها خاصة وأن النمر الذي تم العثور عليه وقتله كان يتصرف بعدوانية شديدة.

وأوضح نور أن هناك مخاوف من هروب النمر إلى واحد من الأحياء السكنية القريبة، مشيرا إلى أنه رغم محاولات الإمساك به حيا إلا أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على حياة الناس.