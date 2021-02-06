الرئيس الألماني: إقامة مراسم تأبين ضحايا كورونا في 18 أبريل

أعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أنه من المقرر أن تقام مراسم تأبين ضحايا جائحة كورونا في 18 أبريل المقبل.

وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "الهدف من المراسم واضح: أن يتوقف المجتمع للتذكر، وسماع صوت الثكالى، وتأبين الموتى بكرامة".

ومن المقرر بث المراسم على الهواء مباشرة، وقال شتاينماير: "بالإضافة إلى الثكالى، ستشارك قيادات الدولة في (المراسم) في ذلك الأحد. للأسف سيكون عدد المشاركين محدودا بسبب كورونا، ولا تزال العديد من الخطط غير مؤكدة".

وأودى فيروس كورونا بحياة حتى الآن بحياة أكثر من 61 ألف شخص منذ بدء الجائحة قبل حوالي عام في ألمانيا، حسبما أعلن معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض صباح اليوم السبت.

وقال شتاينماير: "الموت ليس عددا في إحصائية، ولكنه حقيقة مأساوية. إنه ليس مجرد حزن فردي - إنه يجعلنا ندرك أيضا شيئا آخر: ضعف قسري لوجودنا. لقد اهتممنا بفرديتنا ونشعر الآن بمدى اعتمادنا الوجودي على الآخرين".