مسؤول عراقي: الفرص الاستثمارية في العراق متاحة أمام الشركات المصرية

صرح دبلوماسي عراقي، بأن الفرص الاستثمارية في العراق متاحة أمام الشركات المصرية قاطبة، وهناك سعي لتذليل كل العقبات أمام الشركات المصرية التي ترغب في الاستثمار في العراق.

وقال أحمد نايف الدليمي سفير العراق لدى مصر، لصحيفة "الصباح" الرسمية، الصادرة اليوم السبت، إن وفدا عراقيا ضم وكلاء وزارتي التخطيط والمالية أجرى في القاهرة مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين "لتعزيز آليات التعاون بين الحكومتين العراقية والمصرية في جميع المجالات".

وتابع أن "الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات المصرية قاطبة وهناك سعي لتذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب بالاستثمار في العراق وأعرب الوفد العراقي عن تطلعه لنقل التجارب والخبرات المصرية في مجالات التخطيط في الشؤون التنموية".

وأضاف أن "هناك خطوات جادة لتفعيل تبادل الخبرات بين العراق ومصر في مجالات التعاون الاقتصادي والتدريب ورفع كفاءة العاملين وتعزيز ركائز السياسات للخطط الاقتصادية ".

وبحسب الصحيفة، فإن وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط أبلغت الوفد العراقي عن "عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق وأن اجتماعات اللجنة المصرية - العراقية التي عقدت في بغداد العام الماضي أثمرت عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات عدة من شأنها تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين".