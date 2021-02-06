أعلنت بيانات أعلنتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم حتى الساعة 1305 بالتوقيت العالمي الموحد "يو تى سى" بلغ 104 ملايين و963 آلاف و568 حالة.

وأدى مرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد في وفاة مليونين و286 ألفا و851 شخصا حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.