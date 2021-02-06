برلماني لـ«الشروق»: سيتم فرض رسوم على السيارات لتغطية تكلفة إنشاء شبكة إلكترونية

يناقش مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يحيى كدواني، إن التعديل يتضمن مادتين الأولى تنص على فرض رسوم سنوية على السيارات لتغطية تكلفة إنشاء شبكة إلكترونية للمتابعة والمراقبة المرورية على مستوى الجمهورية، كونها ستحتاج إلى ميزانية كبيرة.

وأضاف البرلماني، لـ«الشروق»، أن المادة الثانية متعلقة بتحديد رسوم على الشريحة المدمجة التى يتم تركيبها فى السيارة، موضحا أن تلك الخطوة جاءت لضبط الحركة المرورية وتنظيمها ومتابعة الجرائم المرورية ورصد المخالفات بشكل إلكتروني دون التدخل البشري.

وأوضح أن قانون المرور الذي يتضمن 96 مادة أو أكثر سيعاد بحثه مرة أخرى داخل لجنة الدفاع والأمن القومي، لمراعاة الجزاءات والعقوبات التي تضمنها القانون والتدقيق فيها ليكون قابلا للتنفيذ.

وتابع: «القانون بعد إصداره يكون هناك فترة سماح من عامين إلى 3 أعوام لحين قيام الوزارات المعنية المساهمة فى تنفيذ القانون من تنفيذ التزاماتهم، وتجهيز البنية التحتية».

ويناقش المجلس الأسبوع القادم، أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر، وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها «مليار» ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان المشروعات المتوسطـة والصـغيرة ومتنـاهية الصغر، والعلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة مصر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب"، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الإفريقية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والدفاع والأمن القومي، عن قرار الرئيس رقم 718 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6/8/2020.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد، المانحة لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26/10/2020.