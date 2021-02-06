الأمطار تثير قلق فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية حالة الإنذار البرتقالية، في وقت مبكر من صباح السبت، في عدة مناطق، وخصوصا في غرب وشمال البلاد في ضوء الاستعداد لمواجهة الأمطار واحتمالية زيادة مياه الفيضانات.



وفاض نهر شارنت في إقليم شارنت-ماريتيم بالساحل الأطلسي بالفعل على ضفتيه، بينما لم يشهد إقليم لوت وجارون الواقع بجنوب غرب البلاد مثل ذلك الفيضان منذ عقود.



وفي باريس، فاض نهر السين أيضا على ضفتية ولكن الوضع ليس خطيرا. إلا أن الكثير من الأعمال التجارية الواقعة على جانبي النهر أغلقت أبوابها.



وكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، عبر "تويتر"، في وقت متأخر من أمس الجمعة، أن الفيضانات في جنوب غرب البلاد تسببت في دمار، رغم أنه لا يوجد خسائر بشرية وتعهد بأنه لن يتخلى عن السكان.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "فرانس ماتيو" هطول مزيد من الأمطار على أغلب أنحاء البلاد مطلع الأسبوع.