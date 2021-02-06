 الأمطار تثير قلق فرنسا - بوابة الشروق
السبت 6 فبراير 2021 4:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

الأمطار تثير قلق فرنسا

باريس
باريس
د ب أ
نشر في: السبت 6 فبراير 2021 - 3:37 م | آخر تحديث: السبت 6 فبراير 2021 - 3:37 م
أعلنت السلطات الفرنسية حالة الإنذار البرتقالية، في وقت مبكر من صباح السبت، في عدة مناطق، وخصوصا في غرب وشمال البلاد في ضوء الاستعداد لمواجهة الأمطار واحتمالية زيادة مياه الفيضانات.

وفاض نهر شارنت في إقليم شارنت-ماريتيم بالساحل الأطلسي بالفعل على ضفتيه، بينما لم يشهد إقليم لوت وجارون الواقع بجنوب غرب البلاد مثل ذلك الفيضان منذ عقود.

وفي باريس، فاض نهر السين أيضا على ضفتية ولكن الوضع ليس خطيرا. إلا أن الكثير من الأعمال التجارية الواقعة على جانبي النهر أغلقت أبوابها.

وكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، عبر "تويتر"، في وقت متأخر من أمس الجمعة، أن الفيضانات في جنوب غرب البلاد تسببت في دمار، رغم أنه لا يوجد خسائر بشرية وتعهد بأنه لن يتخلى عن السكان.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "فرانس ماتيو" هطول مزيد من الأمطار على أغلب أنحاء البلاد مطلع الأسبوع.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك