مستشار النواب الليبي: القوات التركية لن تنسحب ببساطة بعد انتخاب السلطة الجديدة

قال المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن القوات التركية لن تنسحب ببساطة من البلاد بعد انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج إرادة قوية من الليبيين، ومساعدة الدول المجاورة والمجتمع الدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة بمثابة مرحلة انتقالية، أسفر عنها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، معربًا عن أمنياته للسلطة الجديدة بالتوفيق.

وأشار إلى أهمية الالتفات إلى المشاكل التي يعاني منها المواطن الليبي وتوحيد المؤسسات، قائلًا إن هناك ضمانات ووعيًا كبيرًا من الشعب الليبي والقوى السياسية والأمنية والعسكرية، حال رفض السلطة الجديدة التخلي عن أماكنها مستقبلًا.

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس الجمعة، سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، تتولى إدارة المرحلة المؤقتة، لحين إجراء الانتخابات في البلاد نهاية العام الجاري، والعمل على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وتوحيد المؤسسات المنقسمة في البلاد وخاصة السيادية منها.

وأعلنت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى كل من موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، وذلك بعد فوز القائمة التي تضم أسماءهم بتسعة وثلاثين صوتا من الأصوات خلال الانتخابات التي جرت بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد بالقرب من جنيف في سويسرا.