التعرف على هوية شاب عثر الأهالي على جثته أسفل محور سمالوط بالمنيا

توصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، لهوية جثة شاب عثر عليها أهالي مركز سمالوط، في حالة تعفن داخل سيارة ملاكي كانت متوقفة بالقرب من محور سمالوط، وبها آثار بطلق ناري اخترق أسفل الذقن والرأس حتى خرج من سقف السيارة، وتُكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات.

وكان الواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا بعثور الأهالي على جثة متعفنة لشاب داخل سيارة ملاكي رقم "1252 ن د ا"، أسفل كوبري محور سمالوط، وبها آثار طلق ناري اخترق أسفل الدقن والرأس.

وانتقل العميد عمرو فؤاد، مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، وفريق من إدارة البحث الجنائي برئاسة الرائد محمد عليوه رئيس المباحث، وتم العثور على جثة شاب يدعي "ولي الدين.ع.ح"، 36 عاما، لايعمل، وبها آثار طلق ناري، كما عثر على سلاح آلي داخل السيارة تم التحفظ عليه لحين إخطار المعمل الجنائي لفحصه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث وكشف غموضه.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتوفى كان يعمل خارج البلاد وعاد منذ فترة قليلة، وحينما تم العثور على الجثة وُجدت في حالة تعفن داخل السيارة، أي أن الحادث وقع قبل أيام.