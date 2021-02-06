هولندا: إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز عتبة المليون حالة

أعلن معهد الصحة العامة المعني بمتابعة سير جائحة كورونا في هولندا، اليوم السبت، تسجيل 4 آلاف و75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى مليون و1826 حالة.

وأشار المعهد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى 14 ألفا و355 حالة.

كان المعهد قد ذكر أواخر العام الماضي أن العدد الحقيقي للإصابات بالفيروس في هولندا أكثر بـ3 مرات على الأقل من الحصيلة الإحصائية الرسمية، حيث لم يكن بإمكان السلطات الصحية إجراء تحاليل على كل المصابين خاصة في الأشهر الأولى من الجائحة.