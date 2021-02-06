 بدون جوريتسكا ومارتينيز.. بايرن يعلن القائمة المسافرة للدوحة للمشاركة في المونديال - بوابة الشروق
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بدون جوريتسكا ومارتينيز.. بايرن يعلن القائمة المسافرة للدوحة للمشاركة في المونديال

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 6 فبراير 2021 - 12:58 ص | آخر تحديث: السبت 6 فبراير 2021 - 1:20 ص

أعلن هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ عن القائمة المسافرة للدوحة من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يصل بايرن ميونخ في الساعات القادمة للدوحة، ثم يلتقي بالأهلي يوم الإثنين المقبل في نصف النهائي.

واصطحب هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ 22 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: مانويل نوير - هوفمان - لوكاس شنيلر

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - زوله - بافارد - بواتينج - لوكاس هيرنانديز - ألابا - بونا سار.

خط الوسط: كيميتش - توليسو - كومان - دانتاس - جمال موسيالا - روكا

خط الهجوم: سيرجي جنابري - روبرت ليفاندوفسكي - ساني - دوجلاس كوستا - شوبو موتينج - توماس مولر.

ولم يستطع الثنائي جوريتسكا وخافي مارتينيز السفر مع الفريق، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.


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