سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ عن القائمة المسافرة للدوحة من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يصل بايرن ميونخ في الساعات القادمة للدوحة، ثم يلتقي بالأهلي يوم الإثنين المقبل في نصف النهائي.

واصطحب هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ 22 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: مانويل نوير - هوفمان - لوكاس شنيلر

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - زوله - بافارد - بواتينج - لوكاس هيرنانديز - ألابا - بونا سار.

خط الوسط: كيميتش - توليسو - كومان - دانتاس - جمال موسيالا - روكا

خط الهجوم: سيرجي جنابري - روبرت ليفاندوفسكي - ساني - دوجلاس كوستا - شوبو موتينج - توماس مولر.

ولم يستطع الثنائي جوريتسكا وخافي مارتينيز السفر مع الفريق، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.