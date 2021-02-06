 عضو مجلس الشيوخ: حكومات الوفد أثرت الحياة السياسية المصرية - بوابة الشروق
السبت 6 فبراير 2021 5:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

عضو مجلس الشيوخ: حكومات الوفد أثرت الحياة السياسية المصرية

أحمد بدراوى:
نشر في: السبت 6 فبراير 2021 - 5:09 م | آخر تحديث: السبت 6 فبراير 2021 - 5:09 م

قال عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد طارق تهامي، إن اختيار اسم كتاب "تاريخنا التشريعي..نظرة في تشريعات حكومات الوفد"، اختيار موفق وذا دلالة.

وأضاف خلال حفل توقيع كتاب "تاريخنا التشريعي..نظرة في تشريعات حكومات الوفد"، بمقر حزب الوفد، وهو تأليف نائب رئيس حزب الوفد، وعضو مجلس الشيوخ الدكتور خالد قنديل، إن الكتاب متميز وثري وبه مجموعة من الصور النادرة لحزب الوفد وحكوماته التي أثرت الحياة السياسية المصرية.

والكتاب صادر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر، التابع لمؤسسة الأهرام.

وحضر حفل التوقيع، المهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والدكتور عبدالسند يمامة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، وعضوا مجلس النواب عبدالعليم داوود وسليمان وهدان، وعضو مجلس الشيوخ ياسر الهضيبى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك