عضو مجلس الشيوخ: حكومات الوفد أثرت الحياة السياسية المصرية

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قال عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد طارق تهامي، إن اختيار اسم كتاب "تاريخنا التشريعي..نظرة في تشريعات حكومات الوفد"، اختيار موفق وذا دلالة.

وأضاف خلال حفل توقيع كتاب "تاريخنا التشريعي..نظرة في تشريعات حكومات الوفد"، بمقر حزب الوفد، وهو تأليف نائب رئيس حزب الوفد، وعضو مجلس الشيوخ الدكتور خالد قنديل، إن الكتاب متميز وثري وبه مجموعة من الصور النادرة لحزب الوفد وحكوماته التي أثرت الحياة السياسية المصرية.

والكتاب صادر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر، التابع لمؤسسة الأهرام.

وحضر حفل التوقيع، المهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والدكتور عبدالسند يمامة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، وعضوا مجلس النواب عبدالعليم داوود وسليمان وهدان، وعضو مجلس الشيوخ ياسر الهضيبى.