الحكومة العراقية تبحث مع وفد برلماني التغييرات التي طالت مشروع الموازنة الاتحادية

قال نائب عراقي مساء اليوم السبت، إن لجنة المالية في البرلمان العراقي تمكنت من إجراء تخفيضات كبيرة في مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام 2021 حتى وصل إجمالي مبلغ النفقات إلى 127 تريليون دينار عراقي، (مايعادل 88 مليار دولار).

وأضاف النائب أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي لتلفزيون "العراقية" أن اللجنة المالية تمكنت خلال 42 جلسة متتالية من استضافة جميع وزراء الحكومة والمستشارين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين لمناقشة بنود مشروع الموازنة.

وتابع قائلا إن اللجنة تمكنت من التوصل إلى إجراءات لضمان تأمين إيرادات مالية للموازنة، وأبرزها تخفيض إجمالي مبلغ النفقات في مشروع الموازنة من 164 ترليون دينار إلى 127 ترليون دينار، أي ما يعادل 88مليار دولار.

واستطرد قائلا: "كما أثمرت الاجتماعات المتتالية من تخفيض معدل العجز من 71 تريليون دينار عراقي كما جاء في مسودة الموازنة المعدة من قبل الحكومة إلى 24 ترليون دينار ورفع سعر برميل النفط في الموازنة من 42 دولارا للبرميل الواحد إلى 45 دولارا للبرميل، بالاستفادة من القفزات الكبيرة في الأسعار التي تشهدها أسواق النفط والتي وصلت إلى 60 دولارا للبرميل الواحد".

وأوضح الصفار: "أن اللجنة المالية ستجتمع يوم غد الأحد مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء لمناقشة الإجراءات القانونية التي تم التوصل إليها والتغييرات في مشروع الموازنة وضرورة تبني الحكومة للتغييرات الجديدة فضلا عن إرسال نسخ من صيغة الموازنة بشكلها النهائي لقادة الكتل السياسية والبرلمانية من أجل الاطلاع وبلورة موقف موحد قبيل عقد جلسة للبرلمان للتصويت عليها وضمان تمريرها والتصويت عليها".

وذكر الصفار أن اللجنة المالية أجرت تغييرات كبيرة في بنود الموازنة أبرزها تخفيض موازنة الرئاسة العراقية بنسبة 20 بالمئة وعدم إجراء أية استقطاعات في رواتب الموظفين والمتقاعدين وإلزام الحكومة بإعادة التفاوض مع الشركات النفطية العالمية التي تتولى استثمار الحقول النفطية في إطار جولات التراخيص النفطية.

واختتم الصفار تصريحاته قائلا إن اللجنة طلبت من الحكومة العراقية إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية بين العراق ودول العالم.