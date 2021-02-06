 أوكرانيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة و129 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أوكرانيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة و129 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: السبت 6 فبراير 2021 - 12:30 م | آخر تحديث: السبت 6 فبراير 2021 - 12:30 م

أعلنت السلطات الصحية الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 4 آلاف و310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و129 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة الإصابات التي سجلتها أوكرانيا منذ بداية الجائحة إلى أكثر من مليون و200 ألف إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 23 ألفا و516 حالة وفاة، بحسب البيانات التي نقلتها صحيفة "كييف بوست" المحلية.

كما سجلت البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية 7 آلاف و158 حالة تعاف من الإصابة بالفيروس، وبلغ العدد الإجمالي للمتعافين حتى الآن أكثر من مليون شخص.


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