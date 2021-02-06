قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، جلسة 14 أبريل المقبل للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمر حاتم جمال محمد "طالب"، والصادر ضده حكم غيابى بالسجن خمس سنوات فى أحداث تجمهر أكتوبر فى القضية رقم 914 لسنة 2014.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية، المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها، الاشتراك فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص وأن الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على السلطات بواسطة أسلحة نارية وبيضاء عبارة عن فرد خرطوش وزجاجات مولوتوف.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة استعراض القوة والعنف أمام المارة والمواطنين القاطنين ورجال السلطة العامة وذلك بقصد ترويع الأمن والسكينة العامة وإلقاء الرعب في نفوس المواطنين وتكدير أمنهم العام وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.