 مصطفى محمد يسجل مع جالاتا سراي للمباراة الثانية على التوالي - بوابة الشروق
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مصطفى محمد يسجل مع جالاتا سراي للمباراة الثانية على التوالي

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 6 فبراير 2021 - 7:30 م | آخر تحديث: السبت 6 فبراير 2021 - 7:31 م

استطاع مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي، أن يفتتح التسجيل لفريقه أمام فنربخشه، في قمة الدوري التركي المقامة مساء اليوم السبت.

وسجل مصطفى محمد هدفا رائعا في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، بعدما راوغ مدافع فنربخشة وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الخصم بنجاح.

ويعد هذا هو الهدف الثاني في المباراة الثانية لمصطفى محمد مع جالاتا سراي، بعدما سجل في مباراته الأولى من ركلة جزاء أمام قاسم باشا.

وانتقل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي قادما من الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

 


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