وسائل إعلام: وفاة رائد أبحاث السرطان الأمريكي إميل فريريتش

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توفي رائد أبحاث السرطان الأمريكي إميل فريريتش وفقا لما أعلنته تقارير إعلامية متطابقةعن عمر الثالثة والتسعين إثر إصابته بمرض كوفيد 19.

وأفادة قناة إيه بي سي التلفزيونية الأمريكية وصحيفة "هيوستون كرونيكل" بصورة متوافقة أن فريريتش توفي يوم الاثنين الماضي في عمر بلغ الثالثة والتسعين.

ويعتبر الطبيب فريريتش الذي مارس مهنته لعقود في مركز أبحاث السرطان بجامعة تكساس في هيوستن أحد مؤسسي أبحاث السرطان الحديثة، وتمكن من إحداث ثورة في علاجات الأطفال المصابين بسرطان الدم، وزادت مساهمات فريريتش بشكل كبير في منحهم فرصا للبقاء على قيد الحياة.

وقد تكون الحياة الشخصية للإختصاصي المولود في شيكاغو ساهمت أيضا في مسار حياته المهنية: فوفقا لصحيفة هيوستن كرونيكل فقد فريريتش صديقه في سن مبكرة بسبب سرطان الدم.