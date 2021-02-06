السيسي: ملف سد النهضة محتاج التفاوض وطولة البال ومنبقاش قلقانين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تنسق مع دول الخليج والدول العربية لإيجاد حلول لكل الأزمات الموجودة، مؤكدًا أن مصر مستعدة للقيام بدورها الإيجابي المعتاد.

وتطرق السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، للحديث عن ملف سد النهضة، قائلًا إن قلق المصريين بشأن الملف مستحق.

وأشار إلى أن مصر تتحرك دائمًا في مسار التفاوض؛ للحفاظ على حقوق مصر، موضحًا أنها تعمل على عدة محاور لتقليل الفاقد من المياه في مصر، كتبيطن الترع.

وأضاف: «طول ما انتوا كده مع بعض وإيدنا في إيد بعض كل المشاكل هتتحل، وملف سد النهضة محتاج التفاوض وطولة البال والصبر ومنبقاش قلقانين».