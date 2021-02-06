السيسي يحث القادة الأفارقة على مواصلة التكامل في ظروف العالم غير المسبوقة

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدى، على توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، معربًا عن أمنياته للأخير بالنجاح والتوفيق، خلال تلك الفترة الصعبة.

وقال السيسي، في كلمة عبر الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، إن القارة الإفريقية تشهد مجموعة من التحديات المختلفة على رأسها فيروس كورونا، وتنفيذ استحقاقات اتفاقية التجارة الحرة، وتفعيل التوصيات الخاصة بالإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للاتحاد الإفريقي.

وشكر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، على الجهد المبذول العام المنصرم أثناء توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، داعيًا إلى مواصلة التكامل في الظروف غير المسبوقة التي يشهدها عالمنا اليوم.