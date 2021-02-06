رئيس وزراء السودان: حل أزمة سد النهضة يجب أن يتم في إطار القانون الدولي

قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، إن حل أزمة سد النهضة الإثيوبي يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، خاصة وأن السد يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية وما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، بجانب الآثار الأخرى، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

وأوضح حمدوك في كلمته اليوم السبت، خلال اجتماعات الدورة العادية الـ 34 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت افتراضيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن السودان توافق على المُضي قُدُماً لحل هذا الملف في إطار مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، مُوجَّهاً الشكر لرئيس جنوب أفريقيا على قيادته الحكيمة لهذا الملف.

وناقشت اجتماعات القمة الأفريقية عدداً من الموضوعات اشتملت على تقرير حول تعامل المؤسسة القارية مع جائحة كورونا وعملها في تنسيق الجهود لمواجهة الموجتين الأولى والثانية من الجائحة.

وأكد حمدوك على ماورد في تقرير المفوضية حول عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، مثمناً الجهود المبذولة من كل أجهزة صنع السياسة بالاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق أجندة 2063، وحتى يصبح الاتحاد الأفريقي أكثر قدرة واستجابةً لتحقيق دوره المنشود لصالح قارتنا الأفريقية وازدهارها.

كما أكد رئيس وزراء السودان ضرورة وجود هيكل كفء وفعال مع ضمان مبدأ الديمقراطية في الاختيار للوظائف، داعياً إلى ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للوظائف بين الأقاليم المختلفة، كأحد المعايير الإقليمية والدولية المعمول بها ومراعاة تمثيل النوع.

وأشار حمدوك إلى أهمية العمل التضامني عبر الاتحاد الافريقي من أجل تنفيذ المشروعات التنموية ومشاريع الربط القاري حتى يصبح الاتحاد آلية مثالية لربط شعوب القارة.

وفي منحى آخر، دعا حمدوك إلى ضرورة توحيد الجهود وتناغم أدوار الكيانات الأفريقية العاملة وإحكام الأطر المؤسسية التي تربط الاتحاد الافريقي بالمنظمات شبه الإقليمية الأخرى في أفريقيا، تجنباً لأي نوع من أنواع التضارب والازدواجية وتكرار الأدوار.