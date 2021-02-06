 السيسي: حريصون على الاضطلاع بمسؤولياتنا لتوفير اللقاح إلى الدول الإفريقية - بوابة الشروق
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السيسي: حريصون على الاضطلاع بمسؤولياتنا لتوفير اللقاح إلى الدول الإفريقية

هديل هلال
نشر في: السبت 6 فبراير 2021 - 7:32 م | آخر تحديث: السبت 6 فبراير 2021 - 7:32 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جائحة كورونا تمثل تحديًا كبيرًا أمام العالم، مشيرًا إلى أن الأمر يستوجب المزيد من التكاتف والتضامن بين شعوب القارة السمراء للسيطرة على الفيروس والحد من تداعياته الخطيرة على حياة ومستقبل الشعوب.

وثمن السيسي، في كلمة عبر الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، دور مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة، والصندوق الإفريقي للاستجابة لفيروس كورونا، ومجموعة العمل الإفريقية المعنية بتوفير اللقاح.

ورحب الرئيس بدعوة مصر للانضمام إلى مجموعة العمل الإفريقية المعنية بتوفير اللقاح، متابعًا: «نؤكد حرصنا على الاضطلاع بمسؤولياتنا لتوفير اللقاح لدول القارة».


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