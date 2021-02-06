تأجيل الانتخابات في الصومال وسط انهيار المحادثات السياسية

قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، اليوم السبت، إن الانتخابات الصومالية العامة التي كان من المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير ستتأجل بعد انهيار المحادثات بين ساسة بارزين.

وأضاف فرماجو أمام البرلمان في اجتماع طارئ، إنه تم إحباط محاولات إجراء انتخابات.

ويمكن أن يؤدي هذا الجمود إلى أزمة سياسية في الدولة التي تمزقها الصراعات في القرن الإفريقي.

وسيظل فارماجو، الذي تنتهي ولايته رسميا في غضون ستة أيام، رئيسا حتى يتم الاتفاق على موعد جديد لعقد الانتخابات. وتعهد بأنه لن يكون هناك فراغ في السلطة في البلاد. وإلى جانب عدم اليقين السياسي، يكافح الصومال حركة تمرد أصولية وجائحة كورونا.

ويسعى فارماجو إلى إعادة انتخابه لمدة أربع سنوات أخرى. وبسبب نقص الموارد والمخاوف الأمنية، لا يستخدم الصومال نظام التصويت المباشر. وبدلا من ذلك، ينتخب 51 مجمعا انتخابيا يختارهم زعماء العشائر نواب البرلمان الذين ينتخبون رئيسا بدورهم.