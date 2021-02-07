 ريو دي جانيرو تحظر دخول الحافلات لمواجهة تفشي كورونا - بوابة الشروق
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ريو دي جانيرو تحظر دخول الحافلات لمواجهة تفشي كورونا

أ ش أ
نشر في: السبت 6 فبراير 2021 - 11:48 م | آخر تحديث: السبت 6 فبراير 2021 - 11:48 م

أعلنت السلطات في ريو دي جانيرو، كبرى الوجهات السياحية في البرازيل، حظر دخول حافلات المسافرين إلى المدينة في الفترة بين 12 و22 من الشهر الجاري لمواجهة التفشي الكبير لفيروس "كورونا" المستجد في المدينة.

ونقلت صحيفة "ريو تايمز" البرازيلية عن السلطات أن الأخيرة "تحظر دخول الحافلات والمركبات المستأجرة" إلى المدينة بشكل مؤقت.

وتعد البرازيل إحدى أكثر بلدان العالم تضررا من تفشي جائحة "كورونا" من حيث أعداد الوفيات والإصابات المسجلة، إذ سجّلت، حتى آخر إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أكثر من 230 ألف حالة وفاة و4ر9 مليون إصابة بالفيروس.

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