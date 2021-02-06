الجنائية الدولية تفتح الطريق أمام رفع قضايا ضد إسرائيليين

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مهدت المحكمة الجنائية الدولية الطريق لإجراء تحقيقات أولية في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقضت المحكمة، اليوم الجمعة، في لاهاي بأن للمحكمة ولاية قضائية على المناطق التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، مثل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وأضافت المحكمة أن هذا سيسمح بإمكانية اتخاذ جراءات قضائية ضد الضباط الإسرائيليين.

إلا أن قضاة المحكمة أكدوا أن هذا القرار لا يتضمن أي بيان حول شرعية الحدود.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا القرار، وقال مكتب رئيس الوزراء إن المحكمة أثبتت مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست قانونية.

وأضاف المكتب أن المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وتنتهك بهذا حق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب.

لا تعترف إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية.

رحب الفلسطينيون بقرار المحكمة.