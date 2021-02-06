دار الإفتاء: ختان الإناث حرام واعتداء على المرأة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن ختان الإناث حرام واعتداء على المرأة.

وأضافت عبر حسابيّها على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بالتزامن مع اليوم العالمي لرفض ختان الإناث الموافق السادس من فبراير، "يظن بعض المسلمين أن قرار "منع ختان الإناث" يعد مخالفة للشريعة الإسلامية"، والحقيقة غير ذلك.

وأكدت، أن قضية «ختان الإناث» ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، وإنما هي عادة انتشرت بين دول حوض النيل قديما، فكان المصريون القدماء يختنون الإناث

‎وقد انتقلت هذه العادة إلى بعض العرب، كما كان في المدينة المنورة، أما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة.

وشددت، على أنه لم يرد نص شرعي يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته الكرام عليهن السلام.

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وأوضحت أنه كان استمرار تلك العادة من باب المباح، حتى قرر الأطباء أن ختان الإناث له أضرار خطيرة قد تصل إلى الموت، فيحرم ختان الإناث لهذا الضرر.