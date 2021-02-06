تخطط شركة "توتال" الفرنسية لحماية مشروع الغاز الرئيسي، الذي تنفذه في موزمبيق وبلغت تكلفته إلى 15 مليار دولار، بأي وسيلة ممكنة، حيث تعتزم الشركة الفرنسية مواصلة تنفيذ هذا المشروع رغم حالة عدم الاستقرار الأمني التي تمر بها مقاطعة "كابو ديلجادو" المقر الرئيسي لاكتشافات الغاز الرئيسية في موزمبيق خلال الأعوام الأخيرة.

وتشهد موزمبيق تمردا مسلحا منذ عام 2017، حيث استهدفت حركة الشباب المتطرفة، الحكومة المركزية في مقاطعة كابو ديلجادو، وفي 12 أغسطس الماضي سقطت مدينة "موكيمبوا دا برايا" الساحلية في أيدي الجماعات الإرهابية بعد قتال عنيف ضد الجيش النظامي.

وتدور هذه الأحداث على بعد 80 كيلومترا جنوب شبه جزيرة أفونجي التي تضم الميناء الذي تستخدمه شركات النفط ومقاوليها من الباطن ويضم مرافق مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي تنفذه شركة "توتال"، وتسلمته من شركة "أناداركو بتروليوم" العاملة في مجال التنقيب عن النفط في سبتمبر 2019.

وتبذل مجموعة "توتال" الفرنسية قصارى جهدها للحفاظ على هذا المشروع، نظرا لأهميته الحيوية بالنسبة لها، فمشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق سيمكن "توتال" من رفع قدرتها الإنتاجية في القارة السمراء، وهي قدرة منخفضة إلى حد ما حيث تبلغ 25 بالمئة فقط، فضلا عن أن المشروع يسمح لتوتال أيضا بالاستفادة من القدرة على الوصول إلى سوق الغاز الطبيعي المسال الآسيوي الذي يمكنها دخوله من شرق القارة الإفريقية.

ومما يؤكد رغبة "توتال" الكاملة في تنفيذ المشروع، أنه على الرغم من تخفيضات الميزانية المرتبطة بالتداعيات المترتبة على انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة النفطية العملاقة باتريك بوياني، جعل هذا المشروع أولوية كبرى وأغلق صفقة التمويل بقيمة 14.9 مليار دولار في شهر يوليو 2020 لتنفيذ المشروع الذي تقدر احتياطيات الغاز الطبيعي فيه بـ 65 تريليون قدم مكعب.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع 13.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال (LNG) كل عام لمدة 25 عاما على الأقل، بفضل استغلال حقلين بحريين وبناء محطتي تسييل بريتين.

وعلى الرغم من أن نيكولاس تيراز، رئيس فرع الاستكشاف والإنتاج في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بشركة "توتال"، أكد لجوء الشركة إلى الاستعانة بشركات الأمن المسلحة الخاصة لتأمين وحماية المشروع وتشديده على أن المنشأة آمنة حاليا، إلا إنه يقوم بمتابعة الوضع هناك يوميا خاصة في كابو ديلجادو، فضلا عن تأكيده مواصلة مناقشة القضايا الأمنية الخاصة بتأمين المشروع مع السلطات في موزمبيق، لاسيما وزارات الدفاع والداخلية والطاقة.

ولفت تيراز إلى أن كل ضابط عسكري أو شرطي موزمبيقي مكلف بحماية المنشأة؛ يتلقى تدريبا على المبادئ الطوعية للأمن وحقوق الإنسان (VPSHR)، مؤكدا يقظة شركة "توتال" بشكل خاص بشأن التطبيق المناسب لهذه المبادئ وإثارتها هذا الموضوع بانتظام مع السلطات الموزمبيقية.

ونوه إلى أن "توتال" تعمل أيضا مع العديد من شركات الأمن الخاصة التي يكون أفرادها غير مسلحين، ففي أغسطس الماضي، أبرمت المجموعة عقودا في موزمبيق مع شركتي الاستشارات الأمنية البريطانية Blue Mountain and Control Risks ، وكذلك مع عمالقة الأمن العالميين GardaWorld الكندية، وG4S البريطانية، و Arkhe Risk Solutions الموزمبيقية.

وفي هذا الإطار كشفت عدة مصادر عن أن هذه المناقشات تضمنت قيام "توتال" بتوقيع اتفاقية مع السلطات في موزمبيق تقوم "توتال" بموجبها بزيادة مساهماتها المالية للسلطات في موزمبيق مقابل توفير حماية أفضل للبنى التحتية لمشروعها من قبل فرقة العمل المشتركة كابو ديلجادو، التي زادت أعدادها من 500 إلى حوالي 3000 رجل.

ووفقا لما أعلنته "توتال"، وقت توقيع الاتفاق، "ستقدم موزمبيق الدعم اللوجستي لقوات الأمن العام المكلفة بحماية أنشطة مشروع الغاز المسال. وبموجب هذه الاتفاقية، يدفع المشغلين لوزارة الدفاع تعويضات عن مهام الحماية التي يتم تنفيذها".