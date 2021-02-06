مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون، وكذلك أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، فيما يلتقي يوفنتوس مع روما في الدوري الإيطالي، وريال مدريد مع هويسكا في الدوري الإسباني.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الشروق» أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

أستون فيلا × أرسنال 2:30م beIN Sports HD 1

نيوكاسل يونايتد × ساوثهامتون 5:00م beIN Sports HD 2

بيرنلي × برايتون 5:00م beIN Sports HD 7

فولهام × وست هام يونايتد 7:30م beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد × إيفرتون 10:00م beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني:

ليفانتي × غرناطة 3:00م beIN Sports HD 3

هويسكا × ريال مدريد 5:15م beIN Sports HD 1

إلتشي × فياريال 7:30م beIN Sports HD 3

إشبيلية × خيتافي 10:00م beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي الممتاز:

ساسولو × سبيزيا 4:00م beIN Sports HD 5

أتلانتا × تورينو 4:00م beIN Sports HD 4

يوفنتوس × روما 7:00م beIN Sports HD 4

جنوى × نابولي 9:45م beIN Sports HD 4

الدوري الألماني الممتاز:

شالكه × لايبزيج 4:30م beIN Sports Fr 5 HD max

فرايبورج × بوروسيا دورتموند 4:30م beIN Sports Fr 6 HD max

باير ليفركوزن × شتوتجارت 4:30م beIN Sports Fr 7 HD max

بوروسيا مونشنجلادباخ × كولن 7:30م beIN Sports FR HD 2

الدوري التركي:

فنربخشة × جالطة سراي 6:00م beIN Sports FR HD 2