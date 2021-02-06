أول تعليق من السيسي حول انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا: داعمون لهم

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، مشيرًا إلى أن الأمور تتحسن في ليبيا منذ إعلان خط «سرت - الجفرة»، خط أحمر بالنسبة لمصر.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الأمور تتحسن في ليبيا وتشهد مرحلة حقيقية للسلام، قائلًا إن مصر حريصة أن تهدف كل تحركاتها إلى بناء سلام وعمران والحفاظ على استقرار ليبيا.

ونوه إلى أن ليبيا تعرضت على مدار 20 عامًا لهزات كبيرة، مضيفًا: «داعمون لهم وهناك مزيد من التواصل خلال الفترة المقبلة مع الليبيين، ومستعدون للتعاون معها لاستعادة البلاد بمجرد تشكيل الحكومة».



