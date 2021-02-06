تايلاند تسجل 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم السبت، 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 23 ألفا و134 حالة.. فيما لم تُسجل أي حالات وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس.



وقال بانبرابا يونجتراكول مساعد المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" في تايلاند - في مؤتمر صحفي اليوم - إن من بين الإصابات الجديدة 479 إصابة محلية، و11 إصابة وافدة من الخارج، بحسب ما نقلته صحيفة "بانكوك بوست" المحلية.



وأوضح أن معظم الإصابات المحلية سُجلت في مقاطعة "ساموت ساخون"، التي تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد مؤخرا، حيث سجلت المقاطعة 450 إصابة، فيما سجلت العاصمة بانكوك 23 إصابة، وسُجلت ست إصابات في مقاطعات أخرى.



ووفقا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي مصابي "كوفيد-19" في تايلاند حتى الآن 23 ألفا و134 حالة تعافى منها 16 ألفا و274 حالة، ولا تزال هناك 6 آلاف و781 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات.. فيما ظل عدد الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" ثابتا عند 79 حالة.