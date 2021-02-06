لميس الحديدي عن عزت العلايلي: قدم أعمالا محترمة تركت بصمة في المسرح والتلفزيون

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان عزت العلايلي الذي وافته المنية أمس الجمعة، مشيرة إلى تقديمه أعمالًا محترمة تركت بصمة في المسرح والتلفزيون والسينما.

وأضافت خلال تقديمها لبرنامجه «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أنها استضافته خلال أكتوبر الماضي في ظل ارتفاع أعداد إصابات كورونا للحديث عن صديقه الفنان الراحل محمود ياسين، ولكنه لم يتردد أبدًا بالحضور، معقبة: «كثير من الفنانين الصغيرين يفكروا مائة مرة قبل ما يعملوا كده».

وأوضحت أن الفنان الراحل عزت العلايلي خلال اللقاء تحدث بكل الحب عن الراحل الفنان محمود ياسين، متابعة: «تحدث بكل تواضع عن أن الفنان محمود ياسين كان طاغي علي الجيل بتاعهم وكانوا بياخدوا الأدوار اللي مش بياخدها محمود ياسين».

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي عن عالمنا، صباح أمس الجمعة، عن عمر ناهز ٨٦ عاما.