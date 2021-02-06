استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة السعودى بعد توقف مؤقت

تم استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة ، غرب السعودية ،وذلك بعد توقفها لفترة قصيرة صباح اليوم السبت؛ بسبب حالة الطقس.

وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة –عبر تويتر- في بيان لها اليوم السبت، أنه تم استئناف الحركة الملاحية في ميناء جدة، وذلك بعد هدوء حالة الموج وتراجع سرعة الرياح

وكانت زيادة سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر الاحمر قد تسببت في وقت سابق اليوم السبت، في توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة، غرب السعودية.

وكان المركز الوطني للأرصاد،وجّه تنبيهًا باستمرار الأمطار على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وحول طقس السبت، أوضحت الأرصاد في تقريرها، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق مختلفة من البلاد.