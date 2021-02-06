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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يظهر سقوط كتلتين من الجليد على سيارة بداخلها ركاب في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

وأصيب ركاب السيارة بجروح طفيفة، بعد سقوط كتلتين الجليد من أعلى مبنى على السيارة التي كانوا بداخلها.