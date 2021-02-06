 بالفيديو.. نجاة ركاب سيارة بأعجوبة بعد سقوط كتلتي جليد عليهم - بوابة الشروق
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بالفيديو.. نجاة ركاب سيارة بأعجوبة بعد سقوط كتلتي جليد عليهم

نور رشوان
نشر في: السبت 6 فبراير 2021 - 11:32 ص | آخر تحديث: السبت 6 فبراير 2021 - 11:32 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يظهر سقوط كتلتين من الجليد على سيارة بداخلها ركاب في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

وأصيب ركاب السيارة بجروح طفيفة، بعد سقوط كتلتين الجليد من أعلى مبنى على السيارة التي كانوا بداخلها.

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