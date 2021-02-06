 كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى نحو 105.4 مليون والوفيات 2.3 مليون - بوابة الشروق
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كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى نحو 105.4 مليون والوفيات 2.3 مليون

د ب أ
نشر في: السبت 6 فبراير 2021 - 2:52 م | آخر تحديث: السبت 6 فبراير 2021 - 2:52 م

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 105 ملايين و401 ألف و161 حالة، حتى الساعة الثامنة وعشر دقائق، حسب التوقيت العالمي الموحد "يو.تي.سي" اليوم السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا 2 مليون و299 ألفا و389 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


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