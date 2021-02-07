تركيا تضاعف ميزانية مؤسسة معارف المسئولة عن مدارسها بالخارج

ضاعفت الحكومة التركية، التمويل لمؤسسة تعليمية دولية أُنشئت في عام 2016، 3 أضعاف، حيث تتولى إدارة المدارس في الخارج التي كانت تديرها حركة الخدمة التابعة للداعية التركي فتح الله جولن، والتي تلقي تركيا باللوم عليه في تنظيم محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.

وذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، أمس، أن مؤسسة معارف حصلت على زيادة في التمويل نحو 300%، بعد أن حصلت على ميزانية سنوية قدرها 1.23 مليار ليرة (174 مليون دولار) - ارتفاعًا من المخصصات الأولية البالغة 486 مليون ليرة (68 مليون دولار)، وذلك بموجب مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية.

تأتي تلك الزيادة في تمويل المؤسسة من ميزانية وزارة التعليم، في الوقت الذي يعاني فيه نظام التعليم التركي في البلاد من الضغط المادي الناجم عن جائحة كورونا.

ونقلت "جمهورييت" عن أورهان يلدريم، رئيس اتحاد العاملين في التربية والعلوم، أن "جميع الموارد المالية التي يتم توفيرها لمؤسسة معارف تعني أن احتياجات ملايين العائلات والطلاب الذين يواصلون حياتهم في ضائقة اقتصادية سيتم نقلها إلى مكان آخر".

ويرى مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم "معارف" لتكون الأداة الثقافية التعليمية في الترويج لمنهجه دينيا وسياسيا ومنحه قدر كبير من الدعايا في العالم الإسلامي.

وتتولى المؤسسة التعليمية إدارة نحو 300 مدرسة وجامعتين وذلك وفقا لما صرح به جهاد داميرلي عضو مجلس الأمناء بالمؤسسة، فضلا عن تواجدها في 193 دولة على مستوى العالم.

كما تستخدم المؤسسة في عدد من الدول الأفريقية كأدوات تجسس للنظام التركي، كما هو الحال في موريتانيا مما يفقدها صبغتها الدينية، فهي بمثابة جهازا أمنيا وليس نموذجا تعليميا.