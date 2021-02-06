بلغاريا تسجل 910 إصابات جديدة و30 وفاة بفيروس كورونا

سجلت بلغاريا 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 223 ألفا و59 حالة.

وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفق ما أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم السبت، بأن أحدث الإحصائيات هي حصيلة 12 ألفا و463 فحصا، وأضافت أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 30 وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9302.

وأشارت وزارة الصحة البلغارية إلى أن 698 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ليرتفع تراكمي المتعافين إلى 193 ألفا و30 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 20 ألفا و727 شخصا، منهم 3070 مريضاً بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 276 في وحدات العناية المركزة.

يذكر أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تلقت 2835 حالة لقاحا ضد كورونا، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في بلغاريا حتى الآن 56 ألفا و860 شخصا.