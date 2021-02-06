ــ مصدر دبلوماسى عربى لـ«الشروق»: مشروع قرار وزارى يؤكد على الالتزام بمبادرة السلام العربية

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى برئاسة مصر، بعد غد الاثنين، اجتماعا طارئا لتعزيز التضامن العربى ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وقال مصدر دبلوماسى عربى فى القاهرة لـ«الشروق» إن مشروع القرار الذى سيعرض على وزراء الخارجية سيعبر عن موقف الدول العربية دون استثناء بالالتزام بمبادرة السلام العربية والتضامن مع الشعب الفلسطينى ودعم القضية الفلسطينية رغم تغيير مواقف بعض الدول العربية تجاه إسرائيل وإقامة علاقات معها.

وأضاف المصدر أن وزراء الخارجية العرب سيرحبون بقرار المحكمة الجنائية الدولية أن الأراضى الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائى، والذى يمهد الطريق لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب فيها.

وأشار المصدر إلى أن اتصالات محمومة تمت خلال الأيام الماضية من أجل الحصول على توافق عربى على مشروع البيان من قبل مصر والأردن مع الدول العربية لرأب الصدع.

وكان آخر اجتماع عربى وزارى تم عبر الفيديو كونفرانس برئاسة رياض المالكى وزير خارجية فلسطين لم يشهد توافقا وعلى إثره انسحبت فلسطين من رئاسة المجلس.

من جانبه، قال رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطينى إنه تم التوافق على مشروع قرار سيصدر عن الاجتماع مشيرا إلى أن ذلك من شأنه إعطاء إشارة واضحة لجميع دول العالم بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بوقوف الدول العربية مع القضية الفلسطينية.

وأضاف المالكى أنه تم التوافق خلال اللقاء الأخير للرئيس محمود عباس مع الملك عبدالله الثانى والرئيس عبدالفتاح السيسى على بدء الجهود الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل رأب الصدع وتجميع الموقف العربى المناصر للقضية الفلسطينية وعلى هذا الأساس اجتمعنا كوزراء خارجية عرب واتفقنا على أن تقوم كل من الأردن ومصر بهذا الجهد مع بقية الدول العربية.