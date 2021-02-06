أعمال شغب في تشيلي بعد عملية مميتة للشرطة ضد فناني الشوارع

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اندلعت أعمال شغب عنيفة في جنوبي تشيلي بعدما قتل شرطى بالرصاص أحد فناني الشوارع يوم الجمعة.

وأشعل المتظاهرون النار في مبنى البلدية في مدينة بانجويبولي، على بعد حوالي 950 كيلومترًا جنوب سانتياجو، كما ظهر في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية.

وأقام المتظاهرون حواجز وهاجموا مركز شرطة بالحجارة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وفي وقت سابق، في تقاطع بوسط المدينة، أطلق شرطي النار على أحد فناني الشوارع (بهلوان) كان قد قاوم أمرًا.

وبعد إطلاق رصاصتين للتحذير على الأرض، اندفع الشاب نحو الشرطي الذي فتح النار بعد ذلك.

كان البهلوان يحمل في يده ثلاثة أشياء تشبه السيف كان يستخدمها خلال عرضه.

وفتح الادعاء العام تحقيقا، وأصدرت وزارة الداخلية تعليمات للشرطة بالتعاون.