داومت "فيروز بيغام"، السيدة الأربعينية، على إرسال 200 جنيه إسترلينى؛ كحوالة شهرية لقاء عملها لدى طبيب سعودي؛ لتنفق أسرتها على نفسها في بنجلاديش، لكن جائحة كورونا عطلت أجر فيروز التي دفعت جميع مدخراتها لتخليص نفسها من الكفيل، وكانت النتيجة أن تعود خاوية الجيوب لوطنها، ليقوم زوجها بطردها من المنزل وتبقى أسرتها بلا مصدر دخل، ولا حتى أسرة أبويها وشقيقيها المصابين بإعاقات، وليس حالها وحدها بل حال عشرات الآلاف من البنجلاديشيين الذين تسبب الإغلاق في رفع معدلات الفقر ببلادهم بنسبة كبيرة.

ونقلت صحيفة "الجارديان" عن التقارير السنوية للحكومة البنجلاديشية في إطار الرؤية المستدامة لها لعام 2030، أن معدلات الفقر هبطت فى الدولة من 40% لـ20% بين عامى 2005 و2019، ولتعود للارتفاع لـ39% فى عام الجائحة وحده.

وبحسب البنك المركزى البنجلاديشي، ساهمت الحوالات الخاصة للعاملين بالخارج في دخل سنوي للبلاد يبلغ 15 مليار دولار، بينما هبط دخل الحوالات في أبريل الماضي لأدنى معدلاته التاريخية.

وحذر البرنامج الغذائى للأمم المتحدة من أن تعطل أنشطة الحوالات بسبب حالات الإغلاق، سيضع 33 مليون شخص حول العالم فى فقر مدقع.

وتقول فيروز إنها لا تجد مصدر للإنفاق على أسرتها غير الاقتراض من الجيران، إذ اقترضت نحو 2500 جنيه إسترلينى، ولا تعلم كيف تسددها.

ويقول شريف الإسلام، مدير جمعية براق القائمة بالدعم المادى والاستشارى للعائدين من الخارج، إن هناك 400 ألف بنجلاديشى فقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم بسبب الجائحة، كما أن لديهم أسرهم ليكون الإجمالى من المتضررين ثلث الشعب البنجلاديشي الذى كان يعتمد على الحوالات.

وتقدم براق المسعدة لـ33 ألف شخص من العائدين بإمكانيات محدودة، بينما يؤكد لبرنامج التنموى للأمم المتحدة أن 50% من العائدين لبنجلاديش لا يملكون أى مصادر دخل غير عمله بالخارج.

ويقول رزول كريم، مدير جمعية كوست، إن معظم العائدين في حالات نفسية سيئة وفى عجز عن الإنفاق على أسرهم؛ ما قد يؤدي لعدم استقرار واسع فى المجتمع؛ لذلك تقوم الجمعية بمساعدة العائدين على الاندماج في المجتمع وتعليمهم حرف تنفعهم للبحث عن فرص عمل بالخارج حين انفراج الجائحة.

ويقول محمود -الذى عمل على مدار 10 سنوات كهربائى فى قطر، وسائق فى عمان، إلا أنه حين فكر في أخذ إجازة والعودة لأسرته التى لم يراها لسنتين، وقعت الجائحة وفقد عمله- إنه اقترض 5000 جنيه إسترلينى للإنفاق على أسرته، واضطر بعدها لبيع الأرض التى كان يملكها.