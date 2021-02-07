وزير الخارجية الإماراتي يؤكد الالتزام بتعزيز العمل مع إدارة بايدن

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام بلاده بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد وترسيخ أطر التعاون تحت مظلة (الاتفاق الإبراهيمي).

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الشيخ عبد الله بن زايد من روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، حيث جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون المشترك بين البلدين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

و أشاد وزير الخارجية الإماراتي بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

كان الشيخ عبدالله بن زايد قد تلقى مؤخرا اتصالا هاتفيا من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات الإماراتية - الأمريكية، والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.