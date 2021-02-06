ضبط 4 أطنان ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم السبت، من ضبط 4 أطنان ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص، قبل طرحها للبيع في الأسواق.



كان العميد وليد العيسوي مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارًا بضبط 4 أطنان و300 كيلو ملح طعام، معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة، وبدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي ويشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص" بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة لتجرى شؤونها.