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انفجار ضخم في مبنى بمدينة بوردو الفرنسية

نور رشوان
نشر في: السبت 6 فبراير 2021 - 12:25 م | آخر تحديث: السبت 6 فبراير 2021 - 12:25 م

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل، اليوم السبت، في انفجار ضخم في مبنى بمدينة بوردو الفرنسية، وذلك حسبما ذكرت فضائية «بي بي سي عربي»، في خبر عاجل، صباح السبت.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..

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