أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل، اليوم السبت، في انفجار ضخم في مبنى بمدينة بوردو الفرنسية، وذلك حسبما ذكرت فضائية «بي بي سي عربي»، في خبر عاجل، صباح السبت.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..