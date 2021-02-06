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فرق مجالس المدن تنجح في إزالة آثار الأمطار بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: السبت 6 فبراير 2021 - 5:18 م | آخر تحديث: السبت 6 فبراير 2021 - 5:18 م

نجحت فرق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء ومجالس المدن في إزالة مياه الأمطار من شوارع المحافظة، بعد استقرار الأحوال الجوية.

وكانت مجالس مدن العريش و الشيخ زويد بئرالعبد والحسنة، ونخل تولت أعمال إزالة مياه الأمطار، وفتح الشوارع التي تكدست فيها مياه الأمطار بالتعاون مع فرق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم الدفع بسيارات إزالة المياه و المعدات المنقولة لجميع مناطق مستنقعات المياه.

من جهتها ناشدت رئاسة مجلس مركز ومدينة الحسنة، المواطنين بتوخي الحذر عمد السير بالطرق والإبلاغ عن أي آثار سلبية للأمطار وعدم الاقتراب من مصادر الكهرباء في الشوارع حرصًا على سلامتهم.

كما تابع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعمال التخلص من آثار موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، ومجالس المدن و القطاعات الخدمية خاصة قطاعات الكهرباء والمياه، والصرف الصحي و الموارد المائية.


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