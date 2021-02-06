الكندي هانت يصل القاهرة للانضمام لطائرة الزمالك

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وصل الدولي الكندي ستيفن هانت إلى القاهرة، استعدادا للانضمام إلى التدريبات الجماعية لفريق كرة الطائرة بنادي الزمالك.

وتعاقد الزمالك مع اللاعب الكندي المحترف لمدة موسم، في ظل رغبة المجلس في تدعيم صفوف فريق الطائرة خلال الفترة المقبلة.

ويسعى فريق الزمالك إلى الظهور بقوة خلال منافسات الموسم الجاري، وحصد جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق.

ومن المنتظر أن ينضم ستيفن هانت لتدريبات فريق الطائرة الجماعية، استعدادا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

والجدير بالذكر أن فريق الطائرة بنادي الزمالك يقوده محمد اللقاني مديرا فنيا، ويساعده كلا من هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبد العال مدربا.