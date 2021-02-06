نائب بالشيوخ يدعو لسرعة اعتماد لائحة المجلس الخاصة حتى يتمكن من ممارسة صلاحياته

طالب النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، مجلس النواب، بسرعة النظر واعتماد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ حتى يصدرها رئيس الجمهورية بقانون والبدء في متابعة ومشاهدة مناقشات أعضائه وتفاعلهم مع أحداث وقضايا الساعة.



وأضاف السادات، في بيان له اليوم: "دعونا ننتهي سريعا من هذا المطلب الشعبى والحزبى ولنبدأ في مسيرة الإصلاح والتنمية"، مشيرا إلى أننا "تابعنا البدايات المبشرة والطيبة لما دار خلال جلسات مجلس النواب الأيام الماضية تعقيبا على بيانات الوزراء".



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن كثير من المواطنين والمراقبين ينتظرون بدء عمل مجلس الشيوخ منذ إعلان تشكيله وبداية جلساته والتطلع إلى ممارسته لدوره طبقا لصلاحياته المخولة له طبقا للدستور لضبط إيقاع الممارسة الديمقراطية والتناغم والتكامل بين غرفتى البرلمان وقيامه بالمساعدة فى ضبط وصياغة القوانين والتشريعات ذات الأولوية للدولة المصرية والمتوقع صدورها قريبا، بالإضافة إلى قيامه بطرح موضوعات للمناقشة تثرى الحياة النيابية في القضايا التى تهم الوطن والمواطن، متسائلا: "لماذا التأخر في مناقشة وصدور لائحته التنفيذية حتى يتمكن من انتخاب لجانه وممارسة صلاحياته؟".