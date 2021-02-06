باباجان: حكومة أردوغان تلجأ للعدائية لأنها لا تستطيع حل مشاكل الدولة

انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي (ديفا)، علي باباجان، سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحليفه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، تجاه طلاب جامعة بوغازتشي «البوسفور»، مشيرا إلى أنهما يعبثان مع شباب في أعمار أحفادهما.

جاء ذلك بسبب اتهامهما للطلاب بالإرهاب واعتقال العديد منهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة في أعقاب تعيين الرئيس لأحد أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيسًا للجامعة.

وقال باباجان في لقاء متلفز مع قناة «خلق تي في»، اليوم السبت، «الحكومة تتغذى على السياسة العدائية، والحليفان يعبثان مع شباب في أعمار أحفادهما».

وأضاف: «هذا القرار استفزازي، لأن الطلاب لا يشعرون بالراحة تجاهه، كما أنه يشعل الساحة، في الواقع لا يجب استفزاز المعلمين والطلاب في جامعة بوغازيتشي».

وتابع وأن الحكومة تلجأ للسياسة العدائية لأنها لا تستطيع إيجاد الحلول لمشاكل الدولة».

وأضاف وزير المالية الأسبق، أن جامعة بوغازيتشي من الجامعات المتميزة في البلاد، وأن تصريحات الحكومة وموقف الشرطة التركية تجاه طلابها محزن ومقلق للغاية.

وتابع «أن الشريكين (أردوغان وبهتشلي) يعبثان مع شباب في أعمار أحفادهما، وأن الحكومة تلجأ للسياسة العدائية لأنها لا تستطيع إيجاد الحلول لمشاكل الدولة».