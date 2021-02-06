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رسميا.. بوتافوجو إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي

د ب أ
نشر في: السبت 6 فبراير 2021 - 11:58 ص | آخر تحديث: السبت 6 فبراير 2021 - 11:58 ص

تغلب سبورت ريسيفه على بوتافوجو 1 / صفر في المباراة التي جمعت الفريقين صباح السبت في ختام منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ورفع سبورت ريسيفه رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد بوتافوجو عند 24 نقطة في المركز العشرين الأخير وقد تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يتأخر بفارق 13 نقطة خلف فاسكو دي جاما صاحب المركز السادس عشر، وذلك مع تبقي أربع مراحل على نهاية المسابقة.

وحسم سبورت ريسيفه المباراة لصالحه بهدف وحيد سجله إياجو مايدانا من ضربة جزاء في الدقيقة 24.


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