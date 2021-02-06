مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار ضخم في مدينة بوردو الفرنسية

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر انفجار ضخم بمدينة بوردو الفرنسية.

وذكرت محطة "فرانس انفو" التلفزيونية الفرنسية، أنه وقع انفجار، السبت، في مبنى بالقرب من وسط بوردو، أسفر عن مقتب شخص وإصابة آخرين، مضيفة أن النتائج الأولى تشير إلى حدوث انفجار غازي، وهي فرضية لم يتم تأكيدها بعد.

وأضافت المحطة، أنه انقطع الغاز في هذا الشارع عقب الانفجار، كما تحطمت العديد من واجهات المتاجر.

وأظهر تقييم أولي للخسائر أنه قُتل شخص وشخص آخر في عداد المفقودين، وفقًا لرئيس مديرية الشرطة دلفين بالسا.

وأضاف بالسا: "اعتقدنا أنه كان هناك شخصان مفقودان في البداية، لكن تم العثور على أحدهم.. نحن نبحث بنشاط كبير عن مسن -89 عامًا- لا يزال تحت الأنقاض".

ووفقًا للسلطات وخدمات الطوارئ، وقع انفجار حوالي الساعة الثامنة صباحًا في مبنى صغير في شارع بوري، في منطقة شارتونز، يضم موقفًا للسيارات في الطابق الأرضي ومنزلًا في الأول، تم تدمير المبنى بالكامل.

وأصاب الانفجار أيضا مبنيين متجاورين "انهارا جزئيا"، بحسب رجال الإطفاء.