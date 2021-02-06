أسامة كمال: روح عزت العلايلي الوطنية المصرية ستبقى خالدة

نعى الإعلامي أسامة كمال، الفنان الكبير عزت العلايلي، الذي وافته المنية صباح أمس الجمعة، عن عمر ناهز ٨٦ عامًا، مشيرًا إلى أن الراحل اتسم بأناقته وصوته الرخيم، على مدار مسيرة استمرت لأكثر من 40 عامًا.

وأضاف كمال، خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن وطنية «العلايلي» ظهرت بشكل واضح في أدواره وشخصيته وكلامه، معربًا عن سعادته لإجراء لقاءات عدة مع الراحل في أكثر من برنامج.

وأشار إلى أن لقاءاته مع الفنان الكبير تضمنت مناقشة أمور ثقافية وفنية في المجتمع المصري وخاصة فترة حكم الإخوان وما بعدها، متابعًا: «رحم الله الرجل العظيم نتذكره وروحه الوطنية المصرية ستبقى، وهي موجودة لدى ابنه الذي يتمتع بنفس الروح، وخالص العزاء لأسرته والمصريين».

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي عن عالمنا، صباح أمس الجمعة، عن عمر ناهز ٨٦ عاما.