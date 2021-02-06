ضبط أربع شهادات مزورة لتحاليل كورونا في كفر الشيخ

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع إدارة المعمل المركزي للفيروسات بمركز الحامول بكفر الشيخ، اليوم السبت، حملة لضبط شهادات مزورة لتحليل فيروس كورونا المستجد للراغبين السفر إلى الخارج.

واسفرت الحملة عن ضبط 4 شهادات مزورة، بحوزة بعض الراغبين للسفر بالخارج، تحتوى على نتائج خاصة بتحليل فيروس كورونا، ومنسوب صدورها للمعمل على غير الحقيقة.

ووجه اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، بسرعة رصد الحالات، وتم ضبط راكب بميناء الغردقة اشتبهت الجهات الأمنية في الميناء، في شهادة فيروس كورونا بحوزته، منسوب استخراجها من معمل الزعفران، وبعد بمراجعة إدارة المعمل، تبين عدم وجود بيانات خاصة به، ما تعد مزورة ولا يعتد بها.

كما تبين وجود مكتب مخصص لتسفير العمالة بالخارج، كائن في إحدى القرى مركز قلين، منحت إدارته لأحد الراغبين بالسفر للخارج، شهادة مزورة منسوب استخراجها من معمل الزعفران، وتوضح إجراؤه التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، ونتائجها سلبية، على عكس الحقيقة، ليتم القبض على مسؤولى مكتب السفريات.

كما رصدت الأجهزة الأمنية مكتب سفريات للخارج ، كائن في إحدى قرى مركز كفر الشيخ، يتخذ نفس إجراءات التزوير الخاصة بشهادات نتائج تحاليل فيروس كورونا، مثل سابقه، والحالة الرابعة خاصة بمواطن من مركز الحامول، حضر للمعمل لتعديل التاريخ المدون على شهادته، وبمراجعة بياناته تبين عدم وجود أي بيانات خاصة به، ما تعد الشهادة التي بحوزته مزورة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة المختصة للتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ اللازم.