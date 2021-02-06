سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو 639 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليوم السبت.



وما زالت حصيلة الإصابات اليومية الآن أقل من ألف حالة لليوم التاسع على التوالي، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.



وبذلك بلغ إجمالي عدد الأشخاص المصابين في طوكيو 103 آلاف و416 شخصا



وكانت اليابان، قد قررت تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في طوكيو وبعض المناطق الأخرى حتى أوائل مارس، حسبما أعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا يوم الثلاثاء الماضي وسط مساعي جاهدة مستمرة للحد من عودة نفشي عدوى فيروس كورونا.



وقال سوجا للصحفيين: "نود القضاء على تفشي فيروس كورونا بأي ثمن.. عدد المصابين في انخفاض، لكننا بحاجة إلى مواصلة الاتجاه وتقليل أعداد من يتم نقلهم إلى المستشفيات والمصابين بأعراض خطيرة".